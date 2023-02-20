Олімпійська чемпіонка особисто побачила наслідки приходу "русского мира" в селі Дмитрівка Київської області.

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва вперше з 24 лютого 2022 року прилетіла в Україну зі США. Знаменитість побувала в селі Дмитрівка Київської області. Вона була шокована побаченими наслідками "русского мира". Знімки з поїздки Лілія оприлюднила в Instagram-блозі.

"Минув майже рік відтоді, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого 2022 року", - підписала фото олімпійська чемпіонка.

Зазначимо, сама Лілія Подкопаєва народилася в місті Донецьк. Після того, як дев'ять років тому Росія напала на нашу країну, знаменитість перестала спілкуватися з багатьма близькими людьми, які підтримали кровопролиття.

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"Тому більше нічого близького у нас не може бути", - говорила в одному з інтерв'ю спортсменка.

Слід зазначити, що Лілія була близька зі співачкою Ані Лорак - та хрестила її дочку Кароліну (Подкопаєва назвала її саме на честь співачки). Після того, як Лорак зрадила свою країну, Лілія Подкопаєва перестала спілкуватися з нею. Також Подкопаєва прокоментувала зраду своєї куми Ані Лорак.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва показала рідкісні фотографії дорослої доньки.

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