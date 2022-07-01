Українська спортсменка каже - їй було вкрай складно усвідомити і прийняти той факт, що її близька подруга виявилася зрадницею.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ані Лорак, яка тут народилася, жодного разу не висловилася на підтримку рідної країни. Більш того вона продовжує танцювати на вечірках пропутінських артистів. Спортсменка Лілія Подкопаєва, яка є кумою Лорак, і яка була її найкращою подругою, сказала - такому вчинку немає ніяких виправдань.

Свою думку вона озвучила в інтерв'ю Славі Дьоміну. Лілія каже - своїй тепер уже колишній кращій подрузі нічого не писала.

"Знаєш, я нічого їй не писала. Іноді мовчання може бути дуже гучним. Ні Ані Лорак, ні її представник не зробили жодної заяви. Тому ми робимо висновки: вона зробила те, що хотіла зробити. На жаль. Я дуже чекала, тому що значення має кожен голос. Щодня помирають діти. Ми не можемо цього дозволити. Я завжди намагалася виправдати людину, але зараз немає ніяких виправдань", - сказала Подкопаєва.

"Я дуже довго чекала, і для мене ця тема дуже хвора. Ми довгі роки дружили. Це людина (Ані Лорак, - ред.), на честь якої я назвала свою старшу дочку. Я чекала до останнього, але мовчання протягом трьох місяців мене просто вбило", - резюмувала гімнастка.

Нагадаємо, Осадча розповіла, що Кіркоров порадив Лорак мовчати про війну в Україні.

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