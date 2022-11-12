Дівчинці 11 листопада виповнилося 16 років. Зіркова мама вирішила публічно привітати її у своєму Instagram-блозі.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва опублікувала у своєму Instagram-блозі фото дорослої доньки Кароліни. Дівчинці 11 листопада виповнилося 16 років. Шанувальники відзначили, що вона дуже схожа на свою знамениту матір.

Ось як знімки підписала Подкопаєва-старша:

"З днем народження! 16 років тому наш світ змінився, коли ти народилася. Я дуже тебе люблю і не можу уявити світ без тебе. З днем народження, мила".

Фотографії зроблені на березі моря. Дівчинка позує на них в джинсах і білому гольфі. Також на фото з'явилася і мама.

Реакція соцмереж

Вітання маленькій красуні.

Зараз ось згадала, що ви назвали дочку на честь Ані Лорак... Зараз ви по різні боки барикад, і я швидше б тоді давно повірила в те, що це ви будете в Москві, а Лорак не кине Україну. Помилялася. Війна все розставила по місцях. Ви зараз зовсім не спілкуєтеся? Каролінку з днем народження, нехай буде щаслива.

З днем народження! Нехай Кароліну супроводжує удача!

Нагадаємо, Подкопаєва прокоментувала зраду своєї куми Ані Лорак. Українська спортсменка каже - їй було вкрай складно усвідомити і прийняти той факт, що її близька подруга виявилася путіністкою.

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