Він перебував у Ржищеві, коли Росія атакувала нас дронами.

У ніч з 21 на 22 березня Росія влаштувала атаку дронами-камікадзе по Україні. Вони літали і над містом Ржищів Київської області, де перебував гітарист гурту Go_А Іван Григоряк.

На сторінці групи в Instagram повідомляється, що в момент вибуху Григоряк з сім'єю були недалеко від ліцею, який було зруйновано окупантами. На щастя, сім'я не постраждала і зараз у безпеці.

Удар по Ржищеву - подробиці

Росія запустила по місту безпілотники-камікадзе по типу "Шахед". В результаті було пошкоджено два гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею.

Відео дня

Через ворожі атаки загинули 7 осіб, а ще 9 - травмовані від осколкових ран.

Нагадаємо, днями дочка Олі Полякової потрапила до лікарні. Маша провела там п'ять днів і її відпустили додому. Дівчина процитувала слова лікарів, які сказали, що вона народилася в сорочці.

Вас також можуть зацікавити новини: