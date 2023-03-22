Семеро людей постраждали унаслідок російської атаки безпілотниками.

Вночі 22 березня Росія атакувала кілька регіонів України іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, в області є загиблі унаслідок удару БПЛА.

Повідомляється, що в результаті нічної атаки "Шахедами" в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Крім того, КОВА повідомляє про жертв і постраждалих:

"Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється".

На місці працюють підрозділи рятувальників, поліції та екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Станом на 05:50 пожежу локалізовано.

Водночас у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації стосовно останньої повітряної тривоги в Києві, яка тривала понад чотири години, зазначається, що за остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько восьми ворожих безпілотників типу Shahed.

"Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. Дякуйте нашій протиповітряній обороні", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 09:00. Згодом у ДСНС та Офісі генпрокурора показали наслідки "прильоту" в Київській області цієї ночі.

Як повідомили рятувальники, 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м.

"Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно, під завалами перебуває 4 особи", - йдеться у повідомленні ДСНС.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними, до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина. Триває пошук трьох людей, які можуть перебувати під завалами.

Атака дронами на Україну 22 березня 2023

Раніше Попко зазначив, що цієї ночі Росія запустила смертоносні безпілотники Shahed у напрямку столиці, вони знищені.

Нагадаємо, 22 березня противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

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