Джеймі Лі Кертіс офмціально представила дочку Рубі і розповіла, як вчиться її "мови".

Після майже трьох місяців після того, як вона розповіла, що її 25-річний син Томас змінив стать, голлівудська актриса Джеймі Лі Кертіс представила його публіці.

Артистка і її тепер уже дочка Рубі дали спільне інтерв'ю таблоїду People.

62-річна Кертіс зізналася, що вивчити "нову термінологію і поняття" було іноді непросто, але вона сповнена рішучості зробити це заради дочки.

"Це як говорити новою мовою. Я в цьому новачок. І я не з тих, хто претендує на те, щоб багато про це знати. І я намагатимуся уникнути великих помилок", - говорить зірка франшизи "Хелловін".

Працююча відеоредактором Рубі зізнається, то спершу боялася зізнатися матері і батькові - режисерові Крістоферу Гесту, - що є трансгендером, але, як виявилося, даремно.

Читайте такожЗірка фільму "Ножі наголо" зіграє в екранізації Borderlands"Це було страшно - просто розповісти їм про мене щось, чого вони не знали. Це було страшно, але я не хвилювалася. Вони і так приймали мене все моє життя", - каже дочка актриси.

Варто зазначити, що задовго до того Томас зробив "камін-аут" як гомосексуал. Однак тепер він зізнався, з 16 років почав замислюватися про свою гендерну ідентичність.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого року голлівудський актор Елліот Пейдж теж повідомив про зміну статі. А в цьому році він вирішив розлучитися зі своєю дружиною, танцівницею Еммою Портнер після трьох років шлюбу.

Автор: Станіслав Кожемякін