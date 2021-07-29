За словами актриси Джеймі Лі Кертіс, її 25-річний син Томас змінив ім'я на Рубі і тепер збирається вийти заміж за свого бойфренда.

Голлівудська зірка Джеймі Лі Кертіс повідомила, що її 25-річний син Томас здійснив камінг-аут.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу AARP.

За словами актриси, Томас змінив ім'я на Рубі і тепер збирається вийти заміж за свого бойфренда.

Лі Кертіс зізналася, що вони з чоловіком "з подивом і гордістю спостерігали за тим, як син став дочкою".

На її думку, камінг-аут Рубі дозволив їй усвідомити, що стать - це не щось фіксоване, а її життя - це "постійні метаморфози".

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Джеймі Лі Кертіс - "королева крику"

Джеймі Лі Кертіс знялася в ряді знаменитих фільмів жахів, таких як: "Хеллоуїн" (1978), "поїзд страху" (1980), "Туман" (1980), "Шкільний бал" (1980), "Хеллоуїн 2" (1981) та інших. За це її прозвали "королевою крику".

Інші найбільш відомі фільми і телесеріали з її участю: "Помінятися місцями" (1983), "Рибка на ім'я Ванда" (1988), "Тільки любов" (1989-1992), "Правдива брехня" (1994), "Хроніки з життя Хайді" (1995), "Дар Ніколаса" (1998), "Чумова п'ятниця" (2003) і "Королеви крику" (2015-2016).

Джеймі Лі Кертіс також є володаркою премії BAFTA (1984), двох премій "Золотий глобус" (1990, 1995) і двох премій "Сатурн" (1995, 2019)

Автор: Іван Бойко