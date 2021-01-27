Елліот Пейдж раніше змінив стать.

Голлівудський актор Елліот Пейдж вирішив розлучитися зі своєю дружиною, танцівницею Еммою Портнер.

Читайте такожЕлліот Пейдж вперше показав себе після камінг-ауту

Про це повідомляє DailyMail.

Відзначається, що вони були разом всього три роки. Минулого літа пара розлучилася, але тільки зараз вирішила розірвати офіційний шлюб. При цьому вони залишилися друзями.

Нагадаємо, що Пейдж раніше змінив стать. Він був дівчиною і його звали Еллен. У зміні статі його підтримала Емма. До слова, пара вступала в шлюб, коли Елліот був ще Еллен.

Хто такий Еліот Пейдж:

Він вперше знявся на камеру в 1997 році у віці 10 років

Має номінацію на премію "Оскар" в категорії "Найкраща жіноча роль" за роль у фільмі "Джуно"

Пейдж виконав головну роль у трилері "Льодяник"

1 грудня 2020 року Пейдж зробила в своєму акаунті в Instagram камінг-аут як трансмужчина під ім'ям Елліот. За оцінкою журналу Dazed, Елліот Пейдж є найбільш відомим трансмужчиною в сучасному світі, і в цьому сенсі його камінг-аут має значний вплив на становище трансгендерів

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН