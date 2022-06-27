Голлівудська зірка знімає документальний фільм про російсько-українську війну.

Голлівудський актор та режисер, володар двох "Оскарів" Шон Пенн вдруге з початку війни прибув до Києва.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зараз він знімає документальний фільм про війну в Україні. Шон Пенн вже попрямував до Ірпеня та Бучі, аби побачити наслідки російського вторгнення та військових злочинів президента РФ Володимира Путіна.

Варто додати, що відомий режисер вже відвідував Київ - він прибув ще у перший день повномасштабного вторгнення. Крім того, Шон Пенн приїжджав і до Львова.

Як відомо, з початку війни Шон Пенн постійно підтримує Україну.

Зокрема, він звертався до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати Володимиру Зеленському виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар". Крім того, Пенн пригрозив бойкотувати церемонію та позбутися статуетки, яку отримав за роль у фільмі "Молоко".

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