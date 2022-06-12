Глава держави заявив, що будь-яка допомога для України цінна і важлива.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що актору Шону Пенну не доведеться плавити статуетку "Оскар" через недостатню підтримку України світом.

Про це Зеленський сказав під час звернення до учасників благодійного вечора організації CORE, засновником якої є актор Шон Пенн.

"У часи Другої світової війни, коли весь метал був потрібен на фронті, статуетку "Оскар" робили з гіпсу. Можна сказати, що це символічний жест, який не впливає кардинально на хід війни. Але ми не можемо стверджувати, що світ точно переміг би нацизм і без якогось шматочка металу. Ні. Ми не знаємо цього достеменно. А тому знаємо, що будь-яка допомога - цінна і важлива", - наголосив Зеленський.

Він відзначив, що актор Шон Пенн з першого дня війни особисто відвідав Київ і на власні очі бачив це зло, яке називається повномасштабною російською агресією.

"Ви були готові розплавити свій "Оскар" на знак протесту через недостатню підтримку України. Я сподіваюсь, що цього не потрібно буде робити. Плавитись має інший метал. Плавитись має зброя варварів, яка вбиває мирне населення: жінок, літніх людей, маленьких дітей. Плавитись має техніка агресора: його танки, літаки, кораблі, ракети та інше залізо, яке приносить зло", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна протистоїть цьому злу вже понад 100 днів.

"Ми можемо зупинити його разом. Підтримуйте Україну, бо Україну підтримує увесь світ. Боріться за Україну, бо Україна бореться за весь світ. За демократію. За свободу. За життя!" - наголосив президент.

Як відомо, американський режисер і актор Шон Пенн постійно підтримує Україну у війні проти Росії.

Раніше він звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати Володимиру Зеленському виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар". В іншому випадку Пенн пригрозив бойкотувати церемонію та позбутися статуетки, яку отримав за роль у фільмі "Молоко".

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