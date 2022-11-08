Дитину зірці народила сурогатна мама.

Австралійська актриса Ребел Вілсон після камінг-ауту поділилася з шанувальниками радісною новиною - вони з дизайнером Рамоною Агрумою стали мамами.

Їхня дочка з'явилася на світ минулого тижня. А народила її сурогатна мама, яку Вілсон подякувала за найкращий подарунок.

"З гордістю повідомляю про народження моєї першої дитини, Ройс Ліліан, яка народилася минулого тижня від сурогатної матері. Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона - прекрасне диво! Я назавжди вдячна всім, хто допомагав, на це пішло багато років", - написала актриса на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка додала, що готова віддати дитині всю свою любов і зазначила, що пишається бути в клубі матусь.

Ребел Вілсон: що про неї відомо

Ребел Вілсон - австралійська актриса, відома завдяки своїм ролям в комедіях "Холостячки" і "Шахраї".

До 2022 року вона зустрічала з чоловіками, проте нещодавно вона зробила камінг-аут. Сім місяців тому зірка почала зустрічатися з Рамоною Агрумою. Дівчата вже планують весілля.

Ребел Вілсон підтримала Україну

У 2022 році відбулася чергова церемонія нагородження премією BAFTA, під час якої Ребел Вілсон підтримала Україну. Прямо зі сцени вона показала середній палець диктатору Володимиру Путіну.

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