Зірка фільмів "Ніч у музеї" та "Таємне життя Волтера Мітті" показав фото чашки з написом "I love Lviv" та побажав усім доброго ранку.

Відомий всьому світу голлівудський актор Бен Стіллер, який прославився ролями у фільмах "Ніч в музеї" і "Таємне життя Уолтера Мітті", згадав у своєму блозі про Україну.

Так, він опублікував фото чашки з написом "I love Lviv" і побажав усім доброго ранку. Очевидно, цю чашку він придбав або отримав у подарунок під час візиту в Україну цього літа.

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Зазначимо, Бен Стіллер - посол доброї волі ООН. Коли він був в Україні, то спочатку відвідав Львів, де зустрівся з переселенцями, які переховуються від обстрілів РФ у більш безпечних регіонах. Туди він привіз гуманітарну допомогу з Польщі.

Потім Стіллер відвідав Макарів на Київщині, де своїми очима побачив сліди від руйнувань після обстрілів з боку загарбників і окупації. Під час приїзду в Україну актор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд голлівудським зіркам Шону Пенну і Бену Стіллеру.

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