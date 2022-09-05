У санкційний список РФ потрапили американські чиновники, сенатори і топ-менеджери.

Міністерство закордонних справ Росії ввело санкції проти низки американських політиків і діячів культури.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС РФ.

У новий санкційний список МЗС РФ включило 25 громадян США. У тому числі в цьому списку опинилися кілька сенаторів, заступників міністрів, засновник і голова Інституту Центральної Азії і Кавказу Стівен Старр та два актори і продюсери: Шон Пенн і Бен Стіллер.

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"Ворожі дії американської влади, які продовжують слідувати русофобським курсом, руйнуючи двосторонні зв'язки і нагнітаючи конфронтацію між Росією і США, будуть і далі отримувати рішучу відсіч", - йдеться в заяві російського МЗС.

Всього в списку санкцій громадян США, яким заборонений в'їзд до Росії, знаходяться 1073 людини.

Як повідомляв УНІАН, відомий всьому світу актор і режисер Шон Пенн кілька разів відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і навіть особисто зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він знімає документальний фільм про звірства російських загарбників на українській землі.

Також відомий всьому світу голлівудський актор Бен Стіллер приїхав в Україну під час війни. Його шокували руйнування, які заподіяла Росія і її окупанти.