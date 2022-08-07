Енн Хеч потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Американська зірка фільмів "Психо", "Супермен", "Шість днів, сім ночей" Енн Хеч в Лос-Анджелесі потрапила в аварію.

Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти видання припустили, що Хеч сіла за кермо в нетверезому стані, оскільки в її машині виявили пляшку горілки. Крім того, в мережі з'явився ролик, на якому видно, як зірка врізалася в гараж і зникла з місця події.

Потім вона врізалася в будинок, але, ймовірно, вибратися з палаючого авто у неї не вистачило сил. Вона сиділа в машині, поки пожежники не витягли її.

В результаті аварії актриса отримала серйозні опіки. Її госпіталізували до лікарні. Повідомляється, що вона знаходиться в критичному стані в реанімації.

Чим відома Енн Хеч

Відразу після закінчення школи Енн переїхала в Нью-Йорк, де прийняла пропозицію на зйомки в серіалі "Інший світ". З 1987 по 1991 рік вона виконувала в ньому роль Вікі Карсон, за яку в 1991 році отримала премію "Еммі".

Вона з'явилася в таких фільмах як "Донні Браско" (1997), "Вулкан" (1997), "Я знаю, що ви зробили минулого літа" (1997), "Шість днів, сім ночей" (1998), "Психо" (1998) та інших.

У 2008 році актрису можна було побачити в мелодрамі "Бабій" в парі з Ештоном Кутчером, в 2011 - в кримінальній драмі "Бастіон" в ролі Катерини, а в 2012 - в драмі "Артур Ньюман" з Коліном Фертом і Емілі Блант.

У 2015 році відбулася світова прем'єра бойовика "Шалена карта", в якому партнерами Енн Хеч по знімальному майданчику стали Джейсон Стейтем, Стенлі Туччі і Майло Вентімілья.

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