Повідомляється, що продовження культового серіалу хочуть знімати в Росії.

Творці серіалу "Свати" планують знімати восьмий сезон на території Росії. Працювати далі запропонували одній з головних героїнь - Анні Кошмал, яка виконала роль Євгенії Ковальової.

Однак та категорично відмовилася працювати в будь-яких російських проектах. Про це пише пропагандистське російське видання Solenka, цитуючи слова російського актора Максима Суханова.

За його словами, Кошмал навіть не захотіла подумати над пропозицією, і відразу дала категоричну негативну відповідь.

Відзначимо, в 2021 році вийшов сьомий сезон телесеріалу "Свати". Відзняти вдалося тільки 9 серій. Тоді творці заявили, що це буде останній сезон улюбленого ситкому.

Також УНІАН писав, що Анна Кошмал, яка проявила свою проукраїнську позицію, поділилася емоціями після повернення до Києва. Поїхала вона, як і багато українців, через обстріли з боку Росії.

"Приїхала додому і завмерла ... Зима, ранок 24 лютого, паніка, пробіл, 1 червня, літо, будинки і питання: "Як ці три місяці можуть бути реальністю?"... Вдома я, здається, нарешті змогла розслабитися і навіть відчуваю себе в більшій безпеці, ніж у Львові, але як ніби покинули всі сили", - написала актриса.

Нагадаємо, актор Федір Добронравов, який у серіалі "Свати" виконав головну роль Івана Будька, відкрито підтримав Росію. У мережі з'явилося відео, як він приїхав до лікарні, щоб підтримати поранених орків.

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