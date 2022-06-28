Федір Добронравов, який зіграв головну роль у культовому серіалі "Свати", публічно продемонстрував своє ставлення до війни в Україні. У росЗМІ опублікували відео, як актор відвідав поранених окупантів у лікарнях. Там він бажає загарбникам якнайшвидшого одужання.
"Все буде добре", - сказав Добронравов в палаті у бійців.
Також на кадрах видно, що він поспілкувався з військовослужбовцями, які обстрілювали мирні українські міста. Крім того він залишив свій автограф всім охочим.
Зазначимо, колега Добронравова Тетяна Кравченко після 24 лютого ніяк не висловлювалася про повномасштабне вторгнення РФ. Однак один з режисерів серіалу "Свати" Едуард Радзюкевич розповів, що йому відома позиція актриси. За його словами, народжена в Донецьку актриса не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашиствуючу державу".
Нагадаємо, Анна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її після початку війни.
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