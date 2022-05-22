Російські окупанти обстрілюють не тільки позиції українських військових, а й будинки, автомобілі, укриття з мирними.

Російські загарбники вбивають мирних людей в Україні. Серед українських знаменитостей є ті, хто втратив своїх близьких. Розповідаємо, кого забрала війна у наших зірок.

Наталя Могилевська втратила дядька в Маріуполі

У Маріуполі, який російські загарбники безжально бомблять з перших днів після повномасштабного вторгнення, загинув рідний дядько співачки Наталії Могилевської. Артистка розповіла, що два снаряди, випущені російськими окупантами, потрапили в будинок родича, не залишивши йому шансів.

"Коли мені було 19 років, загинув мій батько. У 2013 році, за день до мого дня народження, на небо пішла мама. Сім'я мого рідного дядька в Маріуполі залишалася моїм оберегом і місцем сили... Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться про загиблого мого дядька Сашка", - написала Могилевська в Instagram.

Коля Серга - в Бучі застрелили в спину його друга

Друга музиканта Аліка застрелили в Бучі. Відомо, що чоловік вийшов з бомбосховища 18 березня і більше не повернувся.

"При цьому він не був військовим. Вийшов з бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. У процесі звільнення Бучі знайшли його труп", - розповів Коля Серга.

Музикант уточнив, що Алік - колишній коханий проросійської телеведучої Регіни Тодоренко.

Навіть після його загибелі одеситка не перестала мовчати про війну.

Поліна Неня втратила двоюрідного брата Андрія Мірошникова

Українська телеведуча розповіла, що на війні загинув її двоюрідний брат Андрій Мірошников, який з першого дня вторгнення захищав Україну від окупантів. Андрій загинув в результаті обстрілу позицій ЗСУ загарбниками.

"Я щаслива, що у моїх дітей є спільні спогади, що у них такий приклад, що у них спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною. Помолимося за Андрія. Світла пам'ять. Слава Україні! Героям Слава!", - висловилася телеведуча після втрати родича.

Дочка Олі Полякової втратила подругу

Рашисти розстріляли машину, в якій їхала подруга Маші Полякової. В результаті обстрілу 17-річна дівчинка і її мама загинули. Вижити вдалося лише молодшій дитині - 7-річній сестрі загиблої ампутували руку через важке поранення в плече.

"Їхала моїй Маші подруга. Дівчинка 17 років з мамою і 7-річною сестрою. У машині не тонованій, на якій було написано "Діти". Розстріляли матір, розстріляли дівчинку і потрапили поранили в плече. Залишилася семирічна дівчинка, ампутували руку", - згадала Полякова в одному зі своїх інтерв'ю. Саме цей випадок став остаточною причиною рішення Олі вивезти дітей за кордон.

Нагадавши, у Алана Бадоєва померла мама. Режисер поділився трагічною звісткою і опублікував архівні фото матері в соцмережах.

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