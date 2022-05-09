Український музикант згадав перші дні після повномасштабного вторгнення РФ.

Український музикант Коля Серга, який практично з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пішов захищати свою країну, аргументував, чому так вчинив. Він сказав, що після 24 лютого спочатку намагався надавати психологічну допомогу, а потім зрозумів, що повинен брати в руки зброю.

Про це Серга повідомив в інтерв'ю проекту "Орестократия". За його словами, 24 лютого він повинен був давати концерт в Миколаєві. Ночував в Одесі, тому масштабна війна застала його саме там.

"Зібрав команду зі своїх одногрупників з аналітичної психології. Десь півтора дня я сам дзвонив людям і заспокоював. У дуже багатьох була паніка. На другий день ввечері зрозумів, що хочу йти захищати країну. Спочатку планував вступити в терроборону, але там не склалося. Подзвонив другу, і в той же вечір мій командир призвав мене в ЗСУ", - поділився Коля Серга.

Нагадаємо, Коля Серга зізнався, чи готовий він стріляти у противника.

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