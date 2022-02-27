Більшість українських біженців їдуть углиб Польщі.

З моменту початку широкомасштабного наступу російських військ на Україну до Польщі виїхали майже 200 тис. українців.

Про це повідомляє Польське Радіо з посиланням на главу Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Маріуша Камінського.

Чиновник запевнив, що в Польщі українці можуть розраховувати на повну допомогу.

"Хочу всім українцям, які борються за свою свободу, від імені польської влади та громадян Польщі чітко заявити – ваші дружини, ваші діти, ваші матері в нашій країні будуть мати повну опіку. Польща буде для них безпечним місцем притулку, безпечним другим домом. Поки ситуація в Україні не повернеться до нормального стану, поки Україна не буде вільною і суверенною країною, до тих пір кожен українець, який шукає притулок у Польщі, його матиме", - сказав Камінський.

В цей час у всіх воєводствах відкрили пункти прийому біженців з України. Більшість з них їдуть з польського кордону вглиб Польщі, додав глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

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Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.