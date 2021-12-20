Шлюб знаменитості тривав майже 20 років.

Хамовницький суд Москви задовольнив позов балерини Анни Шапликової та розлучив її з естрадним виконавцем Григорієм Лепсом.

Про це повідомляє Super.

На засіданні був лише представник Шапликової. Ні Лепс, ні його вже колишня дружина не прийшли до суду.

У прес-службі суду уточнили, що від Лепса надійшла згода на розірвання шлюбу.

Читайте також"Усі шоковані, це ганьба": Григорія Лепса присоромили за жахливий концерт напередодні розлученняЯк повідомляв УНІАН, ініціатором розлучення стала Анна Шапликова. У шлюбі з музикантом вони прожили 20 років, подружжя виховує дочок Єву, Ніколь і сина Івана.

Про причини розлучення Лепса з дружиною нічого не відомо, а для фанатів артиста новина стала повною несподіванкою.

Однак після новини про розлучення Григорій Лепс скасував свій виступ. У російського співака стався гіпертонічний криз.

Медики зробили Лепсу всі необхідні уколи та тим самим стабілізували його стан.

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Автор: Марта Гичко