Хамовницький суд Москви задовольнив позов балерини Анни Шапликової та розлучив її з естрадним виконавцем Григорієм Лепсом.
Про це повідомляє Super.
На засіданні був лише представник Шапликової. Ні Лепс, ні його вже колишня дружина не прийшли до суду.
У прес-службі суду уточнили, що від Лепса надійшла згода на розірвання шлюбу.
Читайте також"Усі шоковані, це ганьба": Григорія Лепса присоромили за жахливий концерт напередодні розлученняЯк повідомляв УНІАН, ініціатором розлучення стала Анна Шапликова. У шлюбі з музикантом вони прожили 20 років, подружжя виховує дочок Єву, Ніколь і сина Івана.
Про причини розлучення Лепса з дружиною нічого не відомо, а для фанатів артиста новина стала повною несподіванкою.
Однак після новини про розлучення Григорій Лепс скасував свій виступ. У російського співака стався гіпертонічний криз.
Медики зробили Лепсу всі необхідні уколи та тим самим стабілізували його стан.