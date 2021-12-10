Перше судове засідання відбудеться вже 20 грудня.

Дружина російського співака Григорія Лепса Анна Шапликова подала на розлучення. У шлюбі з музикантом вони прожили 20 років, подружжя виховує дочок Єву, Ніколь і сина Івана.

Читайте також"Бог розсудити": співачка Наталка Карпа після народження дочки заговорила про розлучення з чоловікомПро те, що союз Шапликової й Лепсверідзе (справжнє прізвище співака, - ред.) дав тріщину повідомляє видання StarHit з посиланням на судові документи.

Перше засідання у справі, згідно з даними сайту Мосміськсуду, відбудеться 20 грудня.

Про причини майбутнього розлучення Лепса з дружиною поки нічого не відомо, а для фанатів артиста новина стала повною несподіванкою. Попри вже відому в мережі інформацію про розлучення подружжя ніяк не коментує її в соцмережах.

Судячи з Instagram-сторінки Анни, вона наразі перебуває на відпочинку. 59-річний музикант також не поспішає пояснювати причини розлучення шанувальникам.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо натякнула на їх можливе возз'єднання. Славія вважає, що їхні стосунки з екс-чоловіком стали ніжнішими, ніж були в останні роки спільного життя. Тому вона не виключає, що вони знову можуть зійтися.

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Автор: Екатерина Малюга