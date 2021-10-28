Весілля Гросу ледь не зірвалося / instagram.com/alina_grosu

У українських зірок зазвичай дуже щільний графік, тому вони не завжди можуть виділити час на особисті справи. Деякі з них примудрилися запізнитися навіть на власне весілля. Хто з селебріті змусив мучитися від очікування свого коханого дізнавався "Зірковий шлях".

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

За їхнім весіллям спостерігала вся Україна. Вони дали один одному обітницю в прямому ефірі шоу "Танці з зірками". І якщо на екрані все було ідеально, то в реальності і Катя, і Олександр запізнилися на розпис. Відзначимо, що подружжя вже багато років разом і виховують двох дітей, але ось офіційно вони оформили стосунки тільки два роки тому.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Дмитро Ступка і Поліна Логунова

Поліна Логунова розповіла, що в день весілля на дорогах були жахливі затори. Тому вони з актором Дмитром Ступкою пережили справжній стрес поки доїхали до РАГСу. За словами Поліни, Дмитро навіть бив кермо через нерви, але вона всіляко намагалася його заспокоїти. І навіть затори на дорогах не завадили їм таки розписатися.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова / instagram.com/polinalogunova

Дзідзьо і Славія

Співачка Славія змусила мучитися від очікування під РАГСом свого коханого Дзідзьо. Перед весіллям вона сама збирала квіти, щоб прикрасити приміщення. За словами співачки, Дзідзьо дуже любить ліс і квіти. Попри її запізнення весілля все ж відбулося, церемонія була шалено красивою. Ось тільки навесні 2021 року стало відомо про їх розлучення.

Дзідзьо і Славія / instagram.com/slavia_official

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Співачка Настя Приходько розповіла дуже кумедну історію їх запізнення з майбутнім чоловіком. Виявляється, вони були за містом. У день весілля вони прокинулися занадто пізно, бо проспали. Потім почали похапцем збиратися, а по дорозі і зовсім прокололи колесо автомобіля. У зв'язку з цим у зірки вже не було часу на збори, тому заміж вона виходила в спортивному костюмі.

Анастасія Приходько з чоловіком Олександром / instagram.com/prykhodko_official

Аліна Гросу та Олександр Комков

Церемонія одруження Аліни і Олександра взагалі опинилася на межі зриву. І якщо молодята приїхали вчасно, то ведуча запізнилася аж на чотири години. У підсумку закоханих розписав артист Павло Зібров, який був серед запрошених. Відзначимо, зараз Аліна Гросу і Олександр Комков в розлученні.

Аліна Гросу та Олександр Комков / instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто із зірок влаштовує скандали чоловікам за "лайки" в Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич