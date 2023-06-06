Артисти передадуть гроші Херсонській ДСНС.

Українська група Океан Ельзи на чолі зі Святославом Вакарчуком оголосила терміновий збір коштів на допомогу ДСНС Херсона. Зараз рятувальники займаються евакуацією постраждалого від підтоплення місцевого населення.

Щоб мінімізувати техногенної та екологічної катастрофи, ДСНС планує закупити мотопомпи. Оскільки обладнання просять поставити якомога швидше, всіх просять долучитися до збору.

"Щодо підриву Каховської ГЕС. Коротко. Пункт-база. #RussiaIsATerroristState. Пункт #1. Діємо разом прямо зараз! Для ДСНС Херсона терміново закуповуємо додаткові мотопомпи для відкачування брудної води (їх потрібно буде багато)", - сказано на сторінці групи Океану Ельзи.

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Вибух Каховської ГЕС: деталі

Рано вранці 6 червня стало відомо, що загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це підтопило прилеглі населені пункти, в тому числі і Херсон.

Вибух ймовірно стався близько 2: 30 ночі. Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, за результатами якого в регіоні була оголошена евакуація.

Згідно з прогнозом, цього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Підрив дамби може вплинути і на роботу ЗАЕС через неможливість забезпечити водяне охолодження.

Раніше УНІАН писав, що українські зірки відреагували на підрив дамби.

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