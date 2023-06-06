Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до підтоплення кількох населених пунктів, включаючи Херсон.

Рано вранці 6 червня стало відомо, що росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. У соцмережах поширюють відео звідти. Судячи з кадрів, пошкодження критичні, і вони стали причиною безконтрольного скидання води з Каховського водосховища.

Через це вже підтоплено кілька населених пунктів, включаючи Херсон. У регіоні оголошено евакуацію.

Розповідаємо, як українські зірки відреагували на чергове кричуще звірство з боку окупантів.

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Раміна

Українська блогерка, яка останнім часом знімає контент про війну, бере інтерв'ю у захисників, військовополонених і волонтерів, не змогла стримати емоцій. Вона вкрай обурена тим, що росіяни досі не несуть покарання за свої злочини.

"Знаєте, що мене найбільше дратує? Які б страшні речі не чинили росіяни, їм за це нічого. Де покарання за теракт в Оленівці, наприклад? Хтось ліквідований, затриманий? Вони підривають станції, влаштовують теракти, не дотримуються норм Женевської конвенції, а їм за це нічого. Ми з ними мовою дипломатії, вони з нами мовою терору. Ліквідувати кожного, хто приймав і виконував злочинні рішення!" - закликала блогерка.

Юрій Горбунов

Продюсер і телеведучий опублікував шокуючі кадри і нагадав, що росіяни в черговий раз своїми діями привели до екоциду в Україні.

"Черговий військовий злочин окупантів! Екологічна та техногенна катастрофа! Вже офіційно заявлено! Росіяни підірвали машинний зал Каховської ГЕС. Затоплено села, порушено екосистему цілого регіону, небезпека катастрофи на Запорізькій АЕС, що охолоджує стержні водами Дніпра! Каховська ГЕС не підлягає відновленню! Справжній екоцид 21 століття! Саме в цей час ООН ні слова офіційно не повідомляє про злочин, а, увага, святкує день російської мови!" - обурився Юрій Горбунов.

Катерина Осадча

Дружина Юрія Горбунова нагадала, що ще рік тому говорили про те, що росіяни можуть підірвати ГЕС, проте тоді іноземні партнери не вжили жодних дій, щоб цьому запобігти.

Леся Нікітюк

Телеведуча показала архівне фото, зроблене під час зйомок шоу "Ле Маршрутка". Тоді вона була біля Каховської ГЕС, і подумати не могла, що вже незабаром це місце окупанти знищать.

"Що наробили п*дори... І знову побажаю всім на болотах горіти в пекельному вогні. Людські життя, будинки, рідкісні рослини, тварини - все це не має ніякого значення для русні. Все, що вміє Росія - знищувати, ґвалтувати, вбивати" - сказала Нікітюк.

Ектор Хіменес-Браво

Колумбійський шеф-кухар, який не так давно отримав паспорт громадянина України, небайдужий до долі своєї країни. Хіменес-Браво написав, що у нього в голові не вкладається, як в 21-му столітті може таке відбуватися.

Він також закликав усіх, хто евакуюється з небезпечного регіону, обов'язково відв'язувати своїх тварин, щоб ті могли втекти, якщо їх неможливо вивезти, інакше вони просто загинуть.

Тіна Кароль

Співачка запропонувала людям з постраждалого регіону свою допомогу. Також вона опублікувала відео з шокуючими наслідками підриву, яким поділився раніше президент Володимир Зеленський.

Маша Єфросиніна

Блогерка і телеведуча звернулася до світової спільноти англійською мовою:

"Ще один жахливий акт російської агресії. Українські міста, розташовані навколо, зникнуть через кілька годин. Світ, зупини цей терор".

Олексій Суханов

Телеведучий українського ток-шоу закликав знищувати всіх російських вбивць і терористів, які прийшли на українську землю.

"На карті світу не може бути такої недокраїни. Вбивць потрібно знищувати", - висловився Суханов.

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