Співачка вдається до послуг косметологів.

Російська співачка Альбіна Джанабаєва за останній час дуже змінилася. У мережі її порівнюють з американською зіркою Мадонною. А все через її зовнішній вигляд.

Пластичний хірург Андрій Копасов зазначив, що якихось радикальних хірургічних втручань в обличчя Джанабаєвої не було, але до косметологічних послуг вона таки вдається, і не завжди до вдалих.

"Можливо, була нижня транскон'юктивальна блефаропластика. Всі інші зміни швидше результат роботи косметолога. Видно введення філерів, ниткова підтяжка і апаратна косметологія. Не обійшлося і без уколів ботулотоксину", - цитує хірурга "Лентач". Відео дня

Він додав, що в набряклості обличчя Джанабаєвої винні філери, які після введення під шкіру викликають посстравматичний набряк.

Нагадаємо, раніше "жертва пластики" Таїсія Повалій розповіла, хто її понівечив.

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