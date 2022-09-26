Співачка зловживає пластичними операціями і "уколами краси".

Відома співачка Таїсія Повалій, яка підтримує злочинний режим Кремля, зізналася, хто винен в її понівеченому обличчі.

Так, за зовнішнім виглядом Повалій помітно, що вона не один раз вдавалася до послуг пластичних хірургів. Також вона зловживає "уколами краси", щоб не втрачати колишньої привабливості.

Але роки беруть своє. І тепер співачка виглядає зовсім не так, як в юності. Мабуть, зрадниця Таїсія не хоче миритися зі старістю, тому все частіше і частіше звертається за допомогою до фахівців. Але навіть це їй не особливо допомагає, адже за останні роки її обличчя виглядає понівеченим.

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А все через недбале ставлення лікарів до своєї роботи. Сама Повалій зізналася, що косметолог вколов їй гель в носогубну складку, який по сьогоднішній день "розтікається" під її шкірою.

"У мене до сих пір в обличчі мігрує цей гель. І я раджу всім жінкам добре вивчати тему перед тим, як щось собі зробити", - цитують Повалій росЗМІ.

Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій ледь не впала на червоній доріжці, коли бігла співати перед росіянами "Червону руту" на честь 85-річчя російського співака-путініста Йосипа Кобзона.

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