Лідер відомої української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав фото з режисером Олегом Сенцовим. Знаменитості зустрілися на передовій. Олег та Андрій позували у військовій формі.
"Ну-ка! Згуртуймося і ввалимо їм за все", - написав Хливнюк на синьо-жовтому фоні.
Де саме вони зустрілися - не повідомляється. Місцевості на фотографії також не видно.
Зазначимо, відразу після повномасштабного вторгнення РФ лідер "Бумбокса" не зміг стояти осторонь і пішов захищати свою країну. Зараз він знаходиться на позиціях. Колишній політв'язень Кремля зараз служить в загоні спеціального призначення.
Нагадаємо, нещодавно лідер "Бумбоксу" показав фото з окопу. Раніше музикант отримав осколкове поранення, через що змушений був перебувати в госпіталі. Однак все обійшлося і загрози життю Андрія не було.
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