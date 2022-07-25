Музикант захищає Батьківщину на фронті.

Лідер українського музичного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк захищає Україну на фронті. Він нерідко показує в своєму Instagram-блозі фронтові фото.

Наприклад, на одному з останніх знімків, опублікованому в stories, він позує прямо в окопі.

Раніше музикант отримав осколкове поранення, через що змушений був перебувати в госпіталі. Однак все обійшлося і загрози життю Андрія не було.

Уламок російської міни Хливнюк зберіг. Каже - планує зробити з нього кулон і продати на аукціоні.

Нагадаємо, раніше виконавець пісні "Вахтерам" вже показував фото з фронту і звертався до окупантів.

Також УНІАН писав, що російська актриса Лазарєва, яка підтримала Україну прокоментувала занесення в список "иноагентов". Таке "звання" в Росії дають всім, хто не згоден з агресивною політикою Кремля.

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