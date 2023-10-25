Козловський і Кондратюк судяться вже більше 10 років.

Співак і військовий ЗСУ Віталій Козловський після довгих суперечок з екс-продюсером Ігорем Кондратюком вирішив поставити крапку в їхньому скандалі. Після того, як Кондратюк відмовився укладати мирову, Козловський повідомив, що він не хоче врегулювати їхнє питання, а просто хоче його знищити.

"Я зрозумів, що ваша мета – не справедливість і не захист авторських прав. Бо ви ще раз посилаєтеся на рішення судів, про які мені чудово відомо і про сплату, про яку я сам відкрито говорю. Допускаю, вам просто нецікаво закрити цю ситуацію і в правовій площині, і в моральній. Тоді доведеться визнати, що я відповідаю за свої слова і вчинки", - звернувся до екс-продюсера Козловський.

Він додав, що мета Кондратюка - знищувати і дескридитувати його далі, забуваючи про причини, за якими він пішов від нього, а також забуваючи про спроби Віталія знайти консенсус.

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"На 90% я припускав, що все саме так, і це банальна негарна помста і гординя. Але 10% на можливість розуміння я все ж залишав. Що ж. Висновки зроблені", - підсумував Козловський.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський запропонував своєму екс-продюсеру мирову. Однак Кондратюк відмовився. Він заявив, що вже все давно вирішено через суд, тому все, що залишається Віталію - виплатити борг.

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