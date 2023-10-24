Продюсер відмовився укладати мирову з Козловським.

Продюсер Ігор Кондратюк відповів на пропозицію екс-підопічного, співака і військового ЗСУ Віталія Козловського щодо мирної угоди.

У коментарях під постом він написав, що намагався домовитися з Козловським, проте той не хотів сприймати прохання і зауваження. Нібито тому Кондратюк був змушений звернутися до суду.

Він додав, що суд вже давно виніс вердикт щодо їхньої справи щодо порушення авторських прав. Віталію, за словами Кондратюка, залишається лише виплатити свій борг.

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"Що за маячню ти пишеш? "Кейс"... Питання твоєї неетичної зухвалої протизаконної поведінки порушника авторських прав вже давно врегульовано українськими судами! Адже до судів ти морозився, поводився неадекватно і не хотів сприймати прохання, зауваження, застереження з нашого боку. Повторюю: питання давно врегульоване судами. Вони винесли свій вердикт щодо тебе і твоїх порушень. Не пости своє, вибач, лайно, не вводь людей в оману!" - заявив Кондратюк.

Скандал Кондратюка і Козловського

Понад 10 років тому Козловський і Кондратюк розірвали співпрацю. Після цього артист виконував на своїх концертах старі хіти, права на які належать його екс-продюсеру.

За словами Козловського, в результаті Кондратюк подав на нього до суду. Частину боргу він вже виплатив, залишилося заплатити два мільйони гривень. Однак через те, що Козловський служить у ЗСУ, він попросив у Кондратюка призупинити виплату боргу. Той відмовився.

В результаті Віталій заявив, що його екс-продюсер забирає "левову" частку його військової зарплати. Кондратюк різко на це відреагував і назвав артиста "неуком". Днями Віталій запропонував продюсеру мирову.

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