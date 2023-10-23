Вони досі не можуть знайти спільну мову.

Співак та військовий ЗСУ Віталій Козловський публічно звернувся до екс-продюсера Ігоря Кондратюка та запропонував йому мирову угоду.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував ролик, в якому озвучив свої побажання щодо ситуації з виплатою боргу.

"Всі ці роки ви відмовлялися від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. І звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Але ми з вами обидва знаємо, що це не так. Я намагався домовитись і на етапі припинення співпраці. І на етапі судів. Спілкувалися наші з вами представники. І навіть частково дійшли до умов згоди. Але всі ці розмови врешті не вилились ні у що через вашу категоричну відмову зустрітися і зафіксувати наші домовленості особисто", - почав звернення Козловський.

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Він додав, що Кондратюк ігнорував особисті зустрічі, щод "далі залишатися ображеним та висловлювати неповагу" на його адресу. За словами артиста, це не мирова.

"Тому зараз я звертаюсь до вас у публічному просторі. Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали", - каже Віталій.

За його словами, мирова - це не про "забути борги", а про те, аби дійти домовленостей у цьому питанні.

"В моїй пропозиції мирова складається з таких кроків: 1) зустріч і домовленість; 2) сплата згідно рішень суду декількома (3-4) платежами впродовж двох років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні; 3) вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару; 4) ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше. Моя пропозиція - давайте зустрічатись, говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте створимо кейс правового і етичного врегулювання питання авторських прав. Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером. А не уособленням ганебного срачу", - додав Козловський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кодратюк відбирає "левову" частину військової зарплати Козловского.

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