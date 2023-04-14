Перша леді зауважила, що вона точно вірить у те, що усе буде добре.

Дружина президента України відверто розповіла, як вона змінилася на тлі повномасштабної війни. Також Олена Зеленська поділилася своїми простими мріями та не стала приховувати, що хоче відпочити.

"Дуже хочеться у відпустку, але про неї не дозволяю собі думати, тому що то сумні думки. І дуже хочеться, щоб діти період війни пережили без значних травм. Ми працюємо з ними, проте будь-хто може спитати: "А навіщо вчитися - хто знає, що буде завтра". Ніхто не знає, але підтримувати віру в завтра треба, адже все буде добре. І я повторюю "все буде добре", як мантру, і сама вірю в неї", - розповіла дружина Зеленського у новому інтерв'ю для українського Vogue.

За словами першої леді, вона поки що не може зрозуміти, наскільки змінилася за період повномасштабної війни, яку понад рік тому розв'язала РФ. Проте деякі зміни Зеленська вже помітила.

Відео дня

"Не знаю, чи я змінилася - думаю, це можна буде осягнути пізніше, коли ми видихнемо. Мені здається, я тепер менше уваги звертаю на якісь дрібниці, пов'язані з тим, хто що про мене подумає, чи яке враження я справлю, коли щось скажу чи не скажу. Я розумію, що в мене є ціль і я маю її досягти. Стільки речей переосмислено нині: що турбувало раніше, в час емоційних пертурбацій стає дріб'язковим", - зазначила перша леді.

Також Зеленська розповіла, що нині вона намагається знаходити спокій у простих побутових справах. Дружина президента рятується від стресу спортом, прогулянками та миттям посуду.

"І прибирання також - розкласти речі по місцях, викинути зайві папірці, стару косметику або ліки. Мене заспокоює, коли я даю чомусь лад. Найкраще було б, звісно, вийти на вулицю і побігти, але не завжди це вдається", - додала Зеленська.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Зеленська увійшла в ТОП-100 найвпливовіших людей планети за версією журналу Time.

Вас також можуть зацікавити новини: