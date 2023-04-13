Компанію Першій леді України склала правозахисниця Олександра Матвійчук.

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети в 2023 році за версією американського журналу Time. Дружина українського президента Володимира Зеленського та нобелівська лауреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук представлені в категорії "Лідери".

Журнал Time в цю ж категорію вніс президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца, заарештованого в Росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та інших.

"Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном за народ України, але вона відповіла на цей виклик з безмежною мужністю. Вона могла забрати свою сім'ю і втекти. Яка мати стала б її звинувачувати? Але вона залишається. Вона залишається, тому що свобода і демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть зробити навіть найбільшого тирана маленьким. Вона залишається заради своїх дітей - заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців", - заявила перша леді США Джил Байден, представляючи Олену Зеленську.

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Довідка УНІАН. Time 100 - список найвпливовіших людей в світі за версією американського журналу Time в категоріях "Люди мистецтва", "Кумири", "Першопрохідці", "Титани", "Інноватори" та "Лідери". Вперше його опублікували в 1999 році.

Список Time 100 у 2022 році - що відомо

У 2022 році, коли Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України, президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time. За його кандидатуру віддали понад 3,3 мільйона голосів, що становить 5% від загального числа тих, хто проголосував.

Тоді на другому місці опинився генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, а на третьому - прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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