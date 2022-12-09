Наталя Могилевська / Фото - instagram.com

Українська співачка Наталія Могилевська після запаморочливого успіху її моновистави "Я вдома" вирішила продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Було незвично бачити співачку і народну артистку України на сцені не з концертом, а саме з виставою - це привернуло багатьох нових шанувальників її творчості. 

Так, на 19 і 20 грудня вона анонсувала прем'єру нової вистави під назвою "Доньки". З новою програмою вона виступить на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки. 

Ось як сама Наталя прокоментувала майбутню подію:

Відео дня

"Дякую Господу, що був до мене небайдужий! Мрію скоріше почути слово "Мама!". "Доньки" - про найголовніше в житті, про те, що важливо кожному. Людина, якій можна сказати все і завжди... Мама! Цей спектакль я присвячую всім матерям!". 

Відомо, що продюсером вистави виступила Нонна Кондрашова, яка також працювала над створенням моновистави "Я вдома".

Постер до нової вистави Могилевської

Чим Могилевська займається під час війни

Артистка зараз знаходиться у себе вдома під Києвом. Під час чергового обстрілу з боку росіян вона показала відео, як над її будинком пролітав дрон-камікадзе. Тоді Могилевська сказала, що вони з сусідами намагалися його збити. Звісно, це не залишилося осторонь - на співачку накинулися зі звинуваченнями. 

Також Наталія Могилевська розповіла, як ледь не потрапила під обстріл 17 жовтня.

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