Співачка поспішила розповісти шанувальникам про те, на що дуже чекає.

Українська співачка Наталія Могилевська після запаморочливого успіху її моновистави "Я вдома" вирішила продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Було незвично бачити співачку і народну артистку України на сцені не з концертом, а саме з виставою - це привернуло багатьох нових шанувальників її творчості.

Так, на 19 і 20 грудня вона анонсувала прем'єру нової вистави під назвою "Доньки". З новою програмою вона виступить на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

Ось як сама Наталя прокоментувала майбутню подію:

Відео дня

"Дякую Господу, що був до мене небайдужий! Мрію скоріше почути слово "Мама!". "Доньки" - про найголовніше в житті, про те, що важливо кожному. Людина, якій можна сказати все і завжди... Мама! Цей спектакль я присвячую всім матерям!".

Відомо, що продюсером вистави виступила Нонна Кондрашова, яка також працювала над створенням моновистави "Я вдома".

Чим Могилевська займається під час війни

Артистка зараз знаходиться у себе вдома під Києвом. Під час чергового обстрілу з боку росіян вона показала відео, як над її будинком пролітав дрон-камікадзе. Тоді Могилевська сказала, що вони з сусідами намагалися його збити. Звісно, це не залишилося осторонь - на співачку накинулися зі звинуваченнями.

Також Наталія Могилевська розповіла, як ледь не потрапила під обстріл 17 жовтня.

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