Вона розповіла, як ледь не опинилася в епіцентрі атаки дронів-камікадзе.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як ледь не потрапила під обстріл дронами-камікадзе. Її врятувало те, що вона разом з командою вирішила зупинитися на заправці.

Знаменитість поділилася, що 22 жовтня їхала в Кіровоградську область, щоб виступити. Коли вона проїжджала Черкаську область, місцевість атакували іранські дрони. Благо, вона разом з командою вирішила зупинитися на заправці, що і врятувало їй життя.

"Ми проїжджали Смілу через п'ять хвилин після вибуху. Якби до цього не зупинилися на заправці, то потрапили б в самий епіцентр вибуху. Ми повинні були їхати саме по окружній. Тобто нас Господь Бог загорнув", - написала Могилевська в Instagram.

Нагадаємо, 17 жовтня Наталія Могилевська опублікувала відео, як над її будинком пролітав дрон окупантів. Як з'ясувалося, вона з сусідами намагалася збити його "хто чим може".

Крім того, раніше танцюрист Могилевської з мамою потрапив під обстріл в Запоріжжі.

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