Зірка 17 жовтня опублікувала відео, як над її будинком пролітав дрон окупантів. Як з'ясувалося, вона з сусідами намагалася збити його "хто чим може".

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська відповіла на критику мережі. Її "заклювали" за те, що вона опублікувала відео з пролітаючим над її будинком дроном і додала, що з сусідами намагалася його збити. Публіка до цього коментаря поставилася по-різному.

Зараз зірка зазначила, що завжди є хейтери, яким ніколи не догодиш, і вони будуть критикувати постійно. Також у своїй відповіді знаменитість прокоментувала критику на адресу того, що вона під час повітряної тривоги роздавала в метро солодощі і співала там.

Відео дня

"Як там без мене метро

Як там без мене шахіди,

Я в Чернівці, а лайно

все одно полетить в спину.

Навіть якщо на війні

ти не з тих, хто лиш тільки плакав,

навчився ходить по воді,

все одно вони скажуть:

"Не вмієш плавать!" - сказала Могилевська у своєму зверненні.

Над будинком Наталії Могилевської пролетів дрон окупантів: відео

Нагадаємо, танцюрист Могилевської з мамою потрапив під обстріл в Запоріжжі.

Також УНІАН писав, що ведуча 1+1 Марічка Падалко показала, як з дітьми сиділа в бомбосховищі.

Вас також можуть зацікавити новини: