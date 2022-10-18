Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська відповіла на критику мережі. Її "заклювали" за те, що вона опублікувала відео з пролітаючим над її будинком дроном і додала, що з сусідами намагалася його збити. Публіка до цього коментаря поставилася по-різному.
Зараз зірка зазначила, що завжди є хейтери, яким ніколи не догодиш, і вони будуть критикувати постійно. Також у своїй відповіді знаменитість прокоментувала критику на адресу того, що вона під час повітряної тривоги роздавала в метро солодощі і співала там.
"Як там без мене метро
Як там без мене шахіди,
Я в Чернівці, а лайно
все одно полетить в спину.
Навіть якщо на війні
ти не з тих, хто лиш тільки плакав,
навчився ходить по воді,
все одно вони скажуть:
"Не вмієш плавать!" - сказала Могилевська у своєму зверненні.
Над будинком Наталії Могилевської пролетів дрон окупантів: відео
Нагадаємо, танцюрист Могилевської з мамою потрапив під обстріл в Запоріжжі.
Також УНІАН писав, що ведуча 1+1 Марічка Падалко показала, як з дітьми сиділа в бомбосховищі.