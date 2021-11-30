Злата прогулювалася Києвом з Максом Тарапатою.

Головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч прогулялася Києвом з вибулим учасником шоу Максом Тарапатою.

Жителі столиці помітили їх на вулиці, зняли відео і опублікували в мережі. Спочатку вони спокійно прогулювалися, але коли помітили папараці, спробували сховатися. Зазначимо, до фіналу проекту Злата не повинна з'являтися з переможцем на публіці. Крім того, Тарапата залишив реаліті за крок до фіналу, але хто знає, які у них стосунки зараз.

Читайте такожКурйоз на "Танцях з зірками": у учасниці тріснула латексна сукня, а під нею - нічогоПопри те, що фаворит Злати - психолог Роман Свечкоренко, можливо, після закінчення "Холостячки" у Макса таки вийшло підкорити її серце. До того ж на проекті він не раз зізнавався у своїх почуттях.

Крім того, Тарапата опублікував пост у своєму інста-блозі, в якому висловив подяку "холостячці" за кожну проведену разом мить, а також заінтригував шанувальників словами про те, що йому є що ще сказати, але це буде пізніше. На такий пост Злата відповіла не менш зворушливо: "Максим. Ти - неймовірний, я тобі вдячна за кожну мить на проекті. Ти все знаєш".

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата вибухнув відвертим постом після відходу з шоу.

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Автор: Діана Могилєвич