Виявилося, що одна з артисток цікавиться проектом.

Українська співачка Jerry Heil зізналася, що вона не проти стати новою героїнею романтичного реаліті "Холостячка". Зірка цікавиться проектом та навіть дивилася 12 сезон "Холостяка" з Алексом Топольським.

В інтерв'ю "Як ти?" вона пожартувала з Григорієм Решетником, що спочатку вона запросила його на зйомки свого кліпу, а нині він має їй "віддячити". Jerry Heil, як виявилося, претендує на роль героїні реаліті.

"Тепер ти мене запросиш зніматися у "Холостячку". Я дуже хотіла насправді взяти участь. Я просто останній сезон разом з усіма дивилася, мені цікаво дуже. Мене цікавить", - зізналася співачка.

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За словами Jerry Heil, вона хоче, щоб її обранцем став виключно українець. Вона не хоче будувати стосунки з хлопцями з інших країн. У чоловіках вона цінує чесність, щирість, почуття гумору та амбіційність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Jerry Heil впала в оркестрову яму. Після падіння вона шокувала гематомою на обличчі.

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