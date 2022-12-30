Неприємний інцидент трапився зі співачкою на концерті в Тернополі 21 грудня.

Українська співачка Jerry Heil, яка на концерті в Тернополі 21 грудня впала зі сцени в оркестрову яму, показала величезну гематому на обличчі. Шкіра в цьому місці стала зеленуватого відтінку.

Ось як свій стан прокоментувала виконавиця хіта "Охрана, отмєна": "Сьомий день від падіння, я позеленіла".

Відзначимо, що її вже виписали з лікарні. Зірка розповіла, що їй все ще важко ходити, вставати і сідати, але вона впевнено йде на поправку. Як поділилася сама Джеррі, вона навіть почала займатися музикою:

"Вранці писала в готелі нову пісню, поки ви спали. Поки ще болить у легенях, коли співаю. Але натхнення прошене, треба ловити, поки є".

Як травмувалася Jerry Heil

21 грудня вона давала концерт у Тернополі. На відео потрапив момент, як вона спілкувалася з глядачами, потім піднялася сходами на сцену і впевнено зробила крок в оркестрову яму. Після падіння з триметрової висоти у неї перелом ребра, струс мозку і численні забої.

Сама Jerry Heil зізналася, що момент падіння не дуже добре пам'ятає. Припускає, що яму не помітила через те, що була засліплена світлом.

Нагадаємо, Jerry Heil поскаржилася на наслідки падіння в оркестрову яму.

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