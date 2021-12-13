"Холостячка" подякувала всім за підтримку.

Головна героїня другого сезону проекту "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася одкровеннями після пост-шоу, в якому стало відомо, що вона розійшлася з Андрієм Задворним.

"Життя - це свято і захоплива гра! Немає переможців і переможених - час все розставить на свої місця", - написала дівчина в Instagram.

Читайте такожПереможець шоу "Холостячка-2" назвав причину розірвання стосунків зі Златою ОгнєвічЗа її словами, після такого складного періоду в житті вона не буде колишньою, але вона все одно вдячна за цей досвід і трансформацію.

"Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе", - розповіла Огнєвіч. Цими словами вона багатьох здивувала, адже дуже нелегко залишатися на позитиві в такій складній ситуації.

Також вона подякувала всім за підтримку і теплоту, завдяки чому "холостячка" не відчувала себе самотньою.

Як стало відомо в ефірі пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту", Злата Огнєвіч розійшлася з підприємцем Андрієм Задворним. Пара пробула разом півтора місяця. Чоловік зізнався, що саме він був ініціатором розставання. Він каже, що перестав відчувати те, що було раніше. "Були почуття, а тепер їх немає", - сказав він.

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Автор: Ольга Робейко