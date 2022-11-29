Алекс Топольський порівняв дівчат з померлими.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський зробив заяву про дівчат на проекті, з якими прощається. Він заявив, що намагається згадувати тільки найкращі моменти і ніколи не шкодує про своє рішення.

Начебто нічого такого, якби він під час інтерв'ю Славі Дьоміну не порівняв учасниць з померлими:

"Коли людина помирає, потрібно намагатися пам'ятати дуже класні моменти про неї. Згадувати тільки позитивні моменти, пов'язані з людиною, яка пішли з цього світу".

Він додав, що прощаючись з дівчиною, напевно знає, що більше її ніколи не побачить. Однак після п'ятого випуску шоу, коли Топольський попрощався з Юлею Кавчук, дівчина розповіла, що наступного дня зустріла "холостяка", але він з нею навіть не привітався.

Нагадаємо, раніше учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова висловилася про поцілунки на проекті. Вона заявила, що дівчата цілувалися з головним героєм не заради почуттів, а заради "спортивного інтересу", щоб бути кращими за інших.

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