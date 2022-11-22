Аліна Єршова гнівно висловилася на адресу головного героя проекту.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова висловилася про поцілунки на проекті. Вона заявила, що дівчата цілувалися з головним героєм не заради почуттів, а заради "спортивного інтересу", щоб бути кращою за інших.

На своїй сторінці в Instagram Єршова написала, що дивилася на Алекса, як на чоловіка, з яким, можливо, складеться її життя, проте є ряд нюансів, які розчарували її.

Вона додала, що прийшла на проект за коханням, а в підсумку отримує зовсім інше:

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"Що я отримую? Розмови з іншими дівчатами про якусь нісенітницю? Вислуховування бруду, який ллється з усіх боків? Людину, рішення якої не збігаються з її словами? Повальну тактильність і інтим майже з кожною дівчиною, ніби ще одна "галочка" в списку?"

Дівчина не розуміє, чому інші учасниці проекту не зберігають свою гідність.

"Дівчат мені було шкода. Вони дійсно закохувалися в цей образ "холостяка", але його поведінка була вкрай мені не зрозумілою. Де ця його недоступність? Де повага до самого себе? Де повага до дівчат? Це ж не одноразові рукавички, які можна використовувати і викинути на смітник. Впевнена, що кожна з нас відчувала, що це аж занадто... Але не кожна була готова сказати: "Ні, досить!" - додала Аліна.

При цьому дівчина припускає, що індивідуальне побачення з Топольським дозволить їй розставити всі крапки над "і". І, можливо, тоді її думка про нього зміниться.

Холостяк 12 - поцілунки на проекті

У третьому випуску 12-го сезону шоу "Холостяк" у головного героя відбувся перший офіційний поцілунок. Щасливицею виявилася 25-річна Саша з Харкова, якій пророкують перемогу. Однак їхній поцілунок був більше схожий на дитячий.

У четвертому випуску Топольський поцілувався з 29-річною Олександрою з Києва. А пізніше і з Мариною, з якою у нього було індивідуальне побачення. Більш того, романтична обстановка, в якій перебували Алекс і Марина, розташовувала до інтиму, проте "холостяк" зупинив дівчину і попросив її не квапити події.

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