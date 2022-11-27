27-річна директорка банкетної служби Юлія розповіла, що після прощання з "холостяком" зустріла його в готелі на наступний день, але він навіть не привітався.

У п'ятницю, 25 листопада, відбувся п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк", під час якого вибули одразу дві учасниці - Юлія і Роксолана.

І якщо візажистка Роксі лише сказала, що головний герой Алекс Топольський так і не зрозумів її ставлення до себе, то Юлія, яка подарувала "холостяку" на першій вечірці голубці, була більш відвертою.

Дівчина розповіла, що після прощання з Алексом зустріла його вранці в готелі за сніданком. Разом з ним був ведучий шоу Григорій Решетник. За її словами, вони бачили дівчину, проте Топольський навіть не привітався з нею.

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"Наступного ранку я зустріла Алекса і Гришу на сніданку в готелі. Перший пройшов повз і навіть не привітався. А з Гришею поспілкувалася і посміялася: "СТБ – можливо все". Драми мало не буває", - розповіла Юлія в інста-сторіз.

Вона додала, що могла б затриматися в шоу до восьмого випуску, але вирішила не тягнути, адже їй було дуже складно.

"Можна було протягнути до 8 випуску. Я знала, як це зробити, але розуміла, що головне – зберегти репутацію (тоді ще не було озвучення і очевидного образу колгоспниці, який створили за допомогою неї). Треба залишатися людиною і берегти себе від ще більшого стресу. Останній тиждень мені було дуже погано, що мною маніпулюють", – додала дівчина.

Нагадаємо, Алекс Топольський попрощався з Юлією через її невпевненість у собі. Головний герой шоу сказав, що не бачить спільного майбутнього з такою дівчиною.

Пізніше і сама Юлія висловилася з приводу проекту і самого Алекса Топольського. Вона зізналася, що дорогою додому після прощання з "холостяком" наговорила купу гидоти.

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