Танцюрист зазначив, що у нього чимало професійних травм, тому його, мабуть, не відправлять на передову.

Переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот розповів, чи було йому соромно за те, що він не пішов на війну, а також зізнався, чи боїться він отримати повістку. Хореограф заявив, що "рвався" на фронт, але військові його зупинили.

"Я коли волонтерив та співпрацював з хлопцями з ССО, я увесь час казав: "Блін, напевно мені теж треба". Він (військовий - УНІАН), каже: "Стоп, будь ласка, не роби цього. Не роби таку помилку, займайся тим, чим зараз ти займаєшся. Ти можеш допомагати. Це набагато ефективніше буде, ніж ти зараз прийдеш, отримаєш у найкращому випадку поранення, а взагалі-то і загинеш". Бо мають усе ж таки воювати люди професійні... Я ж не кажу, що я так думаю. Це те, що сказали мені військові професійні, і вони мене зупиняли", - заявив Кот в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами хореографа, він не став би ховатися, якби отримав повістку. Нині він працює викладачем та нібито не шукає можливостей уникнути служби в армії. Кот наголосив на тому, що він "обмежено придатний" через численні професійні травми.

"Можливо б мені і прислали повістку, і я б не відмовився і пішов би. Я не відмовляюся від того, щоб захищати нашу Україну. Нині я викладач Університету культури і мистецтв і там, я знаю, є така штука, що викладачам зараз не присилають якось (повістки - УНІАН). Вони чи під бронню, чи якась така ситуація. Я не розбираюсь, я не шукаю варіантів піти служити, і я не ховаюсь зовсім", - заявив Кот.

Танцюрист вважає, що його не відправлять на передову. На думку Кота, навіть якщо він і отримає повістку, то не буде воювати "на нулі" через проблеми зі здоров'ям. Втім, хореограф не став приховувати, що йому страшно думати про можливість опинитися на війні.

"Так, страшно, кому не страшно? Мені здається, що не страшно тільки людям, котрих вже нема, ну тільки так. Або не страшно, можливо, тим дебілам, які на нас нападають... Мені здається, страшно всім, навіть професіоналам, навіть нашим кіборгам, і всім воїнам, всім страшно. Бо це, блін, ну це ж не на прогулянку вийти", - зазначив Кот.

Нагадаємо, раніше Кот детально розповідав про свої проблеми зі здоров'ям.

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