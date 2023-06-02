Женя Кот розповів про численні травми, через які він навіть не може робити деякі рухи у танцях.

Переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот зізнався, що він хотів піти на фронт та захищати батьківщину. Втім, він не зміг це зробити.

"Мені не приходять повістки, тому що в мене "білий квиток". Але повноцінного "білого квитка", як мені здається, у нас немає. Це називається "непридатний у простий час" і "обмежено придатний у воєнний час", - розповів Кот в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами танцюриста, таких травм у нього чимало. Дьомін навіть здивувався, коли почув увесь "перелік". Кот отримав багато ушкоджень під час тренувань та виступів.

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"У мене квиток "обмежено придатний". У мене зламані кісти, у мене декілька гриж у хребті, у мене розрив колінної сумки, був крововилив", - повідомив хореограф.

Окрім цього, Кот поскаржився на те, що у нього "люфтить" ключиця, а також затискає судину у шиї. Через усе це він навіть відмовляється від деяких танцювальних елементів.

"Дуже багато різних травм, які не дозволяють мені робити певні речі. І навіть в танцях, скажімо так, я деякі речі не роблю, бо не зможу їх зробити", - резюмував Кот.

Хто такий Женя Кот

Відомому танцюристу 35 років, він народився у Херсоні. Женя Кот переміг у шостому сезоні шоу "Танці з зірками", де він виступав у парі з Ксенією Мішиною. Окрім цього, хореограф був режисером-постановником на відомих талант-шоу.

Женя Кот живе у шлюбі з Наталією Татарінцевою. Вони одружилися у 2019 році. На початку 2022 року жінка танцюриста чесно розповідала, чому у них немає дітей. За словами Татарінцевої, у них "не виходить" стати батьками, через що вона переживає.

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