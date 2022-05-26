Українська співачка, блогерка і актриса Анна Трінчер поділилася у себе в Instagram-блозі фотографіями, зробленими до 24 лютого. Там артистка позує в спокусливій нижній білизні.
"Щось з минулого життя", - підписала фото Аня.
З огляду на те, що взимку Трінчер зробила собі операцію по збільшенню грудей, можна зрозуміти, що фотосесія була проведена вже після цієї операції.
"Як красиво", "Богиня", "Сексі фото!", "Шикарна", "Яка фігурка!",- пишуть шанувальники під постом Анни.
Нагадаємо, Анну Трінчер вигнали з дому і "кинули" на круглу суму.