Шоумен розкритикував артистів, які вважають, що культура поза політикою.

Український шоумен Ігор Кондратюк заявив, що артисти не повинні виступати в РФ в той час, як йде війна. Також і російські зірки не повинні відвідувати нашу країну.

Про це він сказав в інтерв'ю "Крим. Реалії".

"У нас одночасно йде війна і "нам яка різниця?". Мені здається, це роздвоєння особистості просто клінічне. І я не хотів би хворіти на цю хворобу. Хто вважає, що "культура поза політикою" – хворі, я стверджую", - сказав Кондратюк.

Читайте такожЗамок у подарунок: 5 знаменитих українок, які вийшли заміж за мільйонерівТакож він додав, що створювати музику можна і в інших країнах, а Росія особливої ролі в шоу-бізнесі не грає.

"Є двісті країн світу, з якими можна створювати музику. На кой чорт вам Росія? Вона не робить жодної погоди в світовому шоу-бізнесі. Ви хочете музику робити або гроші заробляти? Якщо гроші заробляти, поговорімо, чи можна заробляти гроші в країні-агресорі", - додав телеведучий.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк створив петицію про заборону гастролей артистів з РФ.

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Автор: Діана Могилєвич