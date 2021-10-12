Продюсер зазначив, що російські артисти - любителі Путіна.

Петиція відомого українського продюсера Ігоря Кондратюка про заборону гастролей російських артистів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Він зазначив, що петиція потрібна, тому що нинішня влада не розуміє, як захистити країну від культурної агресії.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Кондратюк нагадав, що Верховна Рада близько чотирьох років тому внесла корективи в закон "Про гастрольну діяльність", а саме в третю статтю. При цьому він зазначив, що її можна трактувати з вигодою для України або проти.

"Там, на мою думку, є абсолютно точна невідповідність гастролерів, яких я назвав, до їх бажання бути дружнім до нашої держави", - вказав продюсер.

Читайте також"Мало мізків": з'явилася жорстка відповідь Кондратюка на нове інтерв'ю Ані ЛоракЯк приклад він згадав про гастролі репера Баста. За його словами, артист не розуміє, що йому має бути заборонено їздити в Україну.

"Він - великий хлопчик з маленькою кількістю мізків, принаймні, що стосується України. Те, що він сказав про Крим, це "бан" до кінця окупації Криму, або поки він публічно не вибачиться", - підсумував Кондратюк.

Крім того, він нагадав, що та ж Любов Успенська – велика любителька президента РФ Володимира Путіна й неодноразово говорила, що він – "дуже крута людина". Також ще один популярний в Україні виконавець - Валерій Меладзе з 2003 року член партії "Єдина Росія".

"Це партія війни проти України. Лідером на позаминулих виборах був Дмитро Медведєв. Там повне антиукраїнське лайно в голові. Водночас Валерію Меладзе платять членські внески", – підсумував продюсер.

Як раніше повідомляв УНІАН, ігор Кондратюк розкритикував Ані Лорак і Світлану Лободу за виступи в Україні, бо з 2014 вони живуть та працюють в РФ. А також він висловився про українців, які ходять на Концерти до російських артистів.

Пізніше він створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні.

Автор: Анастасія Горбачова