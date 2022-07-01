Селебріті РФ відмовчуються через те, що бояться втратити роботу.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що ні від кого з артистів Росії він не отримав підтримку після 24 лютого. Він повідомив, що написала йому тільки грузинська актриса Ніно Катамадзе. Про це він розповів "Суспільному".

"Мені тільки Ніно Катамадзе написала, грузинська артистка. Хто працював у російському шоу-бізнесі - ніхто. Багато моїх колишніх друзів своїм мовчанням де-факто підтримали агресивну, вбивчу політику Путіна", - прокоментував телеведучий.

Зазначимо, що навіть друг і кум Кондратюка Андрій Козлов вирішив відмовчатися в той час, як Росія вбиває мирних українців. Не завадило йому зайняти таку позицію навіть те, що він сам родом з Маріуполя.

"Він навіть не привітав мене з днем народження. Але ми з 2014 року не спілкуємося, тільки парою повідомлень обмінялися, вітали один одного з днем народження або з Новим роком. Він не просто з України, а з Маріуполя, який багато тижнів "прасували" росіяни. Не знаю, чи цілий його будинок, будинок його мами покійної, але я точно знаю, що мої знайомі люди просили про допомогу в евакуації його брата", - зауважив Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, путіністка Ані Лорак засвітилася на вечірці Кіркорова. Опальну зірку, яка мовчить про війну в Україні, помітили на торжестві поруч з дружиною Пєскова і кремлівською співачкою Валерією.

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