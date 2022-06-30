Опальну співачку, яка мовчить про війну в Україні, помітили на торжестві поруч з дружиною Пєскова і кремлівською співачкою Валерією.

Співачка Ані Лорак, яка, попри народження в Україні, цинічно мовчить про звірства Росії на території рідної країни, продовжує веселитися на заходах.

Поки ракети РФ вбивають мирних українців, вона відпочиває на святі Філіпа Кіркорова. Він же влаштував вечірку на честь для народження свого сина.

У мережі з'явилося відео, зняте на торжестві. Видно, що разом з Лорак на захід прийшли дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова - Тетяна Навка, співачка Валерія, композитор Йосип Пригожин, співак Григорій Лепс.

Також на заході помічена Анна з групи Artik & Asti. Дівчина родом з Черкас також мовчить про те, що відбувається в Україні.

Зазначимо, нещодавно Ані Лорак з початку війни в Україні вперше з'явилася на росТБ. Опальна зірка взяла участь у програмі " де логіка?"

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак підтримав Україну, поки сама співачка десь загубилася.

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